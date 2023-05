VIDEO. Alsof ze de NBA-titel winnen: fans ontploffen nadat ze Frans toptalent van 2 meter 21 (!) kunnen aantrekken bij draft

Dinsdag werd via een loting de volgorde bepaald voor de draft op 22 juni. Teams kunnen dan beloftevolle spelers aantrekken. De zwakkere ploegen krijgen bij de draft de eerste keuzes, wat de gelijkwaardigheid van de competitie ten goede moet komen. San Antonio sloot het reguliere seizoen af als vijftiende en laatste in de Western Conference.

De negentienjarige Wembanyama is de grote favoriet om als nummer 1 uit de draft te komen. Met zijn 2m21 is hij zelfs voor een basketbalspeler uitzonderlijk groot en die lengte koppelt hij aan enorme technische kwaliteiten en een grote wendbaarheid. Basketkenners noemen hem het grootste talent sinds LeBron James, die in 2003 eerste keuze was bij de draft en zo bij Cleveland belandde. Intussen is LBJ de topschutter aller tijden van de NBA.

De fans gingen uit hun dak:

De Charlotte Hornets van eigenaar Michael Jordan krijgen bij de draft de tweede keuze. Daarna is het aan de Portland Trail Blazers en de Houston Rockets. In totaal zullen 60 spelers worden gekozen uit de 242 kandidaten die zich hebben aangemeld. Daarbij ook twee Belgen, Thijs De Ridder (Antwerp Giants) en Toumani Camara (Dayton).