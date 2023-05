Einde sociaal tarief betekent ook einde korting op zuinige huishoudtoestellen

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap roept rechthebbenden dan ook op de kortingsbon aan te vragen voor eind juni. Die is daarna nog twee jaar geldig, voor de aankoop van een energiezuinige diepvriezer met label D of beter, een wasmachine met label C of beter, een droogkast met label A++ of beter en een koelkast met een label D of beter. Tot 1 juli 2023 geldt de kortingsbon ook voor een koelkast met label E.

Rechthebbenden kunnen maximum vier kortingsbonnen aanvragen, voor de vier huishoudtoestellen. Dat kan zowel online als op papier via de website van netbeheerder Fluvius.

Eind juni vervalt het uitgebreid sociaal tarief voor energie. Dat werd in 2021 federaal ingevoerd en maakt dat ook mensen met een laag inkomen in aanmerking komen voor het sociaal tarief voor aardgas en elektriciteit, dat goedkoper is dan normale tarieven. Een groep van 300.000 klanten voor gas en 500.000 klanten voor elektriciteit belandt bijgevolg vanaf juli opnieuw op de commerciële markt.