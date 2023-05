Henri en Rina zijn 50 jaar getrouwd

Pelt

Op 10 mei 1973 stapten Henri Winters en Rina Van Lindt onder een stralende zon in het huwelijksbootje in het gemeentehuis van Neerpelt. 50 jaar later vierden zij onder diezelfde stralende zon hun gouden bruiloft met vrienden, familie en kennissen. Henri werkte in een sigarenfabriek, Rina was actief in de confectie. Het gouden paar heeft twee dochters.(gn)