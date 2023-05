Vermiste vrouw levend en wel aangetroffen na zoektocht met helikopter in Hoeselt

Woensdagochtend heeft een politiehelikopter in cirkels rond Hoeselt en Werm gevlogen. Het ging om een zoektocht naar een oudere vrouw die dinsdagavond verdwenen was. Woensdagvoormiddag werd de vrouw levend en wel teruggevonden.

De vrouw komt uit het buitenland en is op bezoek in Hoeselt. Dinsdagavond ging ze wandelen, maar daarbij keerde ze niet terug. Mogelijks verdween ze in de buurt van de hondenweide aan de Stijn Streuvelslaan. De politie zocht dinsdagavond nog naar haar met een drone en speurhonden. Woensdagochtend werd ook een helikopter ingeschakeld. Uiteindelijk werd de vrouw levend en wel teruggevonden. siol

De vrouw verdween vermoedelijk in de buurt van de hondenweide op de Stijn Streuvelslaan. — © Tom Palmaers

© Tom Palmaers

© Tom Palmaers