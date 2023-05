Drama voor Soudal Quick-Step: na Remco Evenepoel moeten nog vier andere renners Giro verlaten met corona

De Ronde van Italië draait op een nachtmerrie uit voor Soudal Quick-Step. Na Remco Evenepoel moeten nog vier andere renners in één klap de Giro verlaten. Louis Vervaeke, Jan Hirt, Josef Cerny en Mattia Cattaneo testten allemaal positief op het coronavirus en komen woensdag niet meer aan de start. Ze blijven nu nog met drie fitte renners over.

“Na de positieve test van Remco op zondagavond, waren er maandag nog twee renners die zich niet al te best voelden”, aldus ploegdokter Toon Cruyt. “Maar zij testten negatief op de Antigen Test. Daarom deden we een PCR Test op de zeven overgebleven renners en daaruit bleek dat er vier positief zijn. We blijven de situatie in de gaten houden en we blijven de renners en de staf testen voor de rest van de race.”

Onze landgenoot Louis Vervaeke reageert teleurgesteld op sociale media. “Drie maanden perfecte voorbereiding op de Giro”, schrijft Vervaeke op Twitter. “Maanden van toewijding, ver weg van mijn familie. Maar jammer genoeg heb je niet alles in eigen handen. Na de rit kreeg ik bevestiging waarom ik mij niet honderd procent voelde de laatste dagen. Covid heeft mij ook te pakken.”

Er blijven nu nog slechts drie renners van Soudal Quick-Step over in deze Giro: Pieter Serry, Ilan Van Wilder en Davide Ballerini. In totaal moesten er al 31 renners opgeven.