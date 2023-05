Wat als vrouwen sterker waren dan mannen? De boekentips van deze week

Een pakketje kraakverse literatuur. Over vrouwen die verdwijnen, maar ook vrouwen die de macht grijpen.

Net echt

Saskia de Coster

Een architect, een jurist en hun dochter wonen in hun droomhuis in Borgerhout. Het lijkt het perfecte plaatje, maar langzaam valt het gezin uit elkaar. De Costers vorige roman Nachtouders haalde de shortlist van de Libris Literatuur Prijs.

Das Mag, 277 blz., 23,50 euro

Wespenman

Sandrone Dazieri

Als in het Noord-Italiaanse Cremona de jonge vrouw Amala verdwijnt, lijkt dat wel een kopie van een beruchte cold case. Amala’s tante, een advocate, was dertig jaar geleden bij de zaak betrokken. Nu haar nichtje ontvoerd is, gaat ze zelf op onderzoek uit. Razend spannende thriller.

Xander Uitgevers, 378 blz., 22,99 euro

De Macht

Naomi Alderman

Hoe zou de wereld veranderen als vrouwen fysiek sterker zouden zijn dan mannen? Intrigerend boek uit 2016 dat door de tv-serie The Power, te zien op Prime,herontdekt werd. Vlot en spannend geschreven, maar bovenal een boek dat aan het denken zet.

Atlas Contact, 354 blz., 15 euro

De magische academie - De ontdekking van de talenten

Anna Ruhe

Eerste deel in een nieuwe reeks van de schrijfster van De magische apotheek. Ella en haar vrienden worden opgeleid tot geurapotheker, maar een mysterieuze orde probeert dat tegen elke prijs te voorkomen. Spanning, magie en avontuur voor jongens en meisjes vanaf 9 jaar.

Uitgeverij Van Holkema & Warendorf, 295 blz., 18,99 euro

Groepstherapie (3/3) – Verdriet is voor altijd

Manu Larcenet

Manu Larcenet, bekend van Blast en De dagelijkse worsteling, presenteert zichzelf in deze dikkeneuzenstrip vol zelfspot als een auteur in een diepe crisis. Zonder inspiratie probeert hij de meest uiteenlopende stijlen en genres uit om toch maar die gevierde auteur te blijven. Intussen staat hij onder psychiatrisch toezicht terwijl zijn vrouw en kinderen zijn eeuwig egocentrisme meer dan beu zijn. Deze zowel grafisch als verbaal te gekke strip is zowel meeslepend als genadeloos.

Uitg. Dargaud, 56 blz., 16,99 euro