Herman Brusselmans heeft het imago van een klootzak, maar is in het echte leven niet zo. “Als schrijver wilde ik de literatuur wel op zijn kop zetten, maar de schrijver en de persoon Herman zijn verschillend”, vertelt hij in de podcast Achter de schermen. “Al zit het schelden wel in mij, want ik ben opgegroeid in de veehandel. Mijn eerste woordje was niet mama of papa, maar klootzak.”