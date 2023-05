België akkoord om Oekraïense gevechtspiloten op te leiden, maar F16-vliegtuigen leveren wordt uitgesloten

Indien Europa, met toestemming van de VS, effectief F-16-gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne zou leveren, is ons land bereid om Oekraïense piloten op te leiden om met deze straaljager te kunnen vliegen. Dat bevestigt het kabinet van premier Alexander De Croo (Open Vld).

De Croo had het daarover begin deze maand met de Oekraïense president Zelenski, toen die in Nederland was voor een bezoek.

Dat ons land F-16’s aan het Oekraïense leger levert, wordt wel uitgesloten. Reden? We hebben er geen op overschot. De vijftigtal Belgische gevechtsvliegtuigen zijn allemaal in gebruik, onder meer om het luchtruim boven de Baltische staten te beveiligen. Anderen vliegen Navo-missies of bewaken het luchtruim van de Benelux.

Het opleiden van Oekraïense piloten zal zo goed als zeker niet in België zelf gebeuren. Op Europees vlak wordt er aan een samenwerking tussen verschillende landen gesleuteld. Meer dan waarschijnlijk zullen enkele Belgische F-16-piloten naar een Europees trainingscentrum afzakken, alwaar de Oekraïense piloten zullen worden opgeleid.

Allemaal ook nog onder voorbehoud, dat Europa effectief gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne gaat leveren, al lijkt die kans met de dag groter te worden. In het geval dat F-16’s worden, ook dat staat in principe in de sterren geschreven, is daarvoor in theorie de toestemming van de Amerikaanse regering voor nodig. Landen die Amerikaanse F-16-gevechtsvliegtuigen kochten, moesten toen beloven dat ze de toestellen nooit zouden doorverkopen zonder de toestemming van de VS.