Ontvoerd meisje (15) na zes jaar teruggevonden dankzij Netflix-serie

Kayla Unbehaun — © NATIONAL CENTER FOR MISSING AND EXPLOITED CHILDREN

Een Amerikaans meisje dat op 9-jarige leeftijd werd ontvoerd door haar moeder, is zes jaar later teruggevonden. De doorbraak kwam er nadat een winkelmedewerker het meisje herkende in een Netflix-serie. Dat schrijven Amerikaanse media.

Kayla Unbehaun was amper negen jaar oud toen haar moeder Heather haar op 4 juli 2017 ophaalde bij haar vader. De vrouw had alleen bezoekrechten, want de voogdij lag bij de vader van het meisje. Maar toen de man zijn dochter de volgende dag wilde ophalen bij zijn ex-vrouw, waren ze allebei verdwenen.

Jarenlang was er geen enkel spoor naar de vrouw en haar dochter. De ontvoering kwam ook aan bod in een aflevering van de Netflix-serie ‘Unsolved mysteries’. Met succes: een winkelmedewerker in de plaats Asheville, in de staat North Carolina, herkende Kayla omdat hij de serie had gezien. De politie kwam ter plaatse, en het meisje na negen jaar eindelijk herenigen met haar vader. De moeder werd gearresteerd op verdenking van kinderontvoering.