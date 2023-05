Nepalese alpinist vestigt record met 27ste beklimming van Mount Everest

De Nepalese bergbeklimmer Kami Rita (53) heeft woensdag voor de 27ste keer de top van de Mount Everest bereikt. Dat is een record, meldt de organisator van zijn expeditie. Zijn beklimming komt er enkele dagen nadat zijn collega Pasang Dawa zijn record van 26 succesvolle beklimmingen had geëvenaard.

“Hij bereikte vanmorgen met succes de top toen hij een Vietnamese klimmer begeleidde,” aldus Mingma Sherpa van Seven Summit Treks.

Rita, bijgenaamd de ‘Everest Man’, werd in 1970 geboren in Thame, een dorp in de Himalaya dat bekend staat als kweekvijver voor getalenteerde klimmers. Hij is al meer dan 20 jaar gids, en bereikte de 8.848 meter hoge top voor het eerst in 1994. Sindsdien heeft hij Everest bijna elk jaar beklommen, en heeft hij zelfs verschillende keren het eerste touwteam geleid dat de route naar de top opende.

Nepal

Nepalese gidsen, meestal sherpa’s uit de valleien rond de Everest, worden beschouwd als de ruggengraat van de bergsportindustrie in de Himalaya. Zij nemen enorme risico’s om uitrusting en voedsel te dragen, touwen te bevestigen, en ladders te herstellen.

Nepal herbergt acht van de tien hoogste bergen ter wereld, en verwelkomt elk voorjaar – wanneer de temperaturen warmer zijn, en de wind over het algemeen kalm – honderden klimmers. Dit jaar hebben de Nepalese autoriteiten 478 klimvergunningen afgegeven aan buitenlandse klimmers.