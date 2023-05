Bart De Pauw en vrouw Ines zijn terug met nieuwe onderneming: “Dit staat volledig los van Koeken Troef”

Het Lierse bedrijf TigerLily World of Wonders heeft een digitaal spel ontwikkeld dat je meeneemt langs de verborgen parels van een stad. Een van de bedenkers van T-WOW is Lierenaar Bart De Pauw. Met de gezondheid van de in ongenade gevallen televisiemaker gaat het na zijn wanhoopsdaad in februari gelukkig weer de goede richting uit, zegt zijn echtgenote en mede-initiatiefneemster Ines De Vos.

TigerLily World of Wonders (T-WOW) is een vennootschap die in maart 2021 is opgericht met als doel onder andere het bevorderen van toeristische activiteiten door het ontwikkelen van apps en games. Twee Lierse echtparen staan mee aan de wieg van het bedrijf: de in Lier en omstreken bekende ondernemers Paul Van den Broeck en Liesbeth Schwartz, het koppel achter het congrescentrum Constant op de Grote Markt, én Bart De Pauw en zijn echtgenote Ines De Vos.

Liesbeth Schwartz en Ines De Vos. — © Joren De Weerdt

Opvallend is dat het land in de periode van de oprichting van T-WOW in de ban was van de rechtszaak die negen vrouwen hadden aangespannen tegen de tv-maker vanwege grensoverschrijdend gedrag. In 2017, meer dan drie jaar vóór het proces in Mechelen, had de openbare omroep VRT de samenwerking met Bart De Pauw al beëindigd.

Sindsdien werd De Pauw daadwerkelijk gecanceld als tv-maker. En ook Koeken Troef, het productiehuis dat hij samen met zijn vrouw leidde, kreeg het moeilijk. De voorlopig laatste wapenfeiten waren het laatste seizoen van het populaire Twee tot de Zesde Macht en de geflopte VTM-quiz De Omgekeerde Wereld met Mathias Coppens, allebei al twee jaar geleden.

© © VRT

Volledig los van elkaar

“TigerLily World of Wonders staat volledig los van Koeken Troef”, zegt Ines De Vos, die kort na de zaak-De Pauw losbarstte de leiding van het productiehuis alleen overnam. “De activiteiten van Koeken Troef staan vandaag op een zeer laag pitje.”

T-WOW is een spel dat je meeneemt langs de mooiste plaatsen, onbekende paadjes en opmerkelijke bezienswaardigheden van een stad. Deelnemers gebruiken elk hun eigen smartphone om de binnenstad te ontdekken: ze verzamelen verrassende en ludieke weetjes in augmented reality , terwijl ze elkaar bekampen om zo veel mogelijk districten te veroveren in spannende quizduels en minigames. “Gedaan met jeugd die tegenpruttelt omdat ze weer eens mee op uitstap moeten in de ‘saaie’ stad”, leggen Ines De Vos en Liesbeth Schwartz uit bij de lancering in Lier.

De familieversie kost 30 euro voor maximaal zes deelnemers, de groepsversie 60 euro voor maximaal twaalf personen. De app zelf is gratis te downloaden. Het spel duurt ongeveer twee uur en kan worden gespeeld door twee tot acht personen of door groepen van vier tot twaalf personen. “We spelen al drie jaar met het idee voor dit stadsspel”, vertelt Ines De Vos. “Bart heeft het mee bedacht en ontwikkeld. Nu is de versie van Lier klaar. Over twee weken volgt die van Mechelen en nog eens twee weken later die van Brugge.”

Bart De Pauw, die in november 2021 van de rechtbank een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden kreeg, werd drie maanden geleden met spoed opgenomen in het Heilig Hartziekenhuis in Lier na een wanhoopspoging. “Met de gezondheid van Bart gaat het gelukkig de goede richting uit”, verklaart zijn echtgenote.