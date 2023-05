Een op drie steden en gemeenten vroeg regenboogzebrapad aan

Elk lokaal bestuur kan bij het AWV één regenboogzebrapad aanvragen op een gewestweg. Het agentschap staat dan in voor de aanleg en het onderhoud. “Zo zetten we vanuit Vlaanderen de inclusiviteit letterlijk mee in de verf”, aldus Peeters.

Al 102 van de 300 Vlaamse gemeenten vroegen zo’n zebrapad aan. “Een belangrijk signaal want iedereen moet zich kunnen thuis voelen en zichzelf zijn. Zo geven we een duidelijk teken in het straatbeeld dat discriminatie, intimidatie en geweld, op welke grond dan ook, niet worden getolereerd”, zegt de minister.