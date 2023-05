Vias test groene zwaailichten voor vrijwillige brandweerlieden

Vias institute is in april gestart met een proefproject rond groene zwaailichten in personenwagens van vrijwillige brandweerlieden. Dankzij die ‘hoffelijkheidslichten’ moeten ze herkenbaar zijn voor andere weggebruikers wanneer ze onderweg zijn naar de kazerne voor een dringende interventie.

Enkele weken geleden startte het proefproject dat acht maanden zal duren waarin Vias institute in opdracht van de FOD Mobiliteit en Vervoer het effect van die lichten op de aanrijtijden en de impact op de veiligheidsgevoel van de brandweervrijwilligers gaat bestuderen.

Vier brandweerzones zijn geselecteerd om het project te testen en kregen van de overheid de toelating om met groene hoffelijkheidslichten te rijden. Het gaat om Hulpverleningszone Luxemburg (provincie Luxemburg), Hulpverleningszone WaalsBrabant (provincie Waals-Brabant), Hulpverleningszone Kempen (provincie Antwerpen), Hulpverleningszone Oost (provincie Oost-Vlaanderen). In totaal nemen zo twintig vrijwilligers deel.

In de eerste vier maanden rijden ze rond zonder speciale lichten, in de laatste vier maanden gebeurt dat met de groene zwaailichten. Bedoeling is om na te gaan of de vrijwilligers sneller aan de kazerne geraken, of andere weggebruikers hoffelijk zijn voor hen en of de vrijwilligers zich veilig voelen als ze met die lichten rijden.

Vrijwilligers van de brandweer zijn thuis van wacht. Wanneer ze opgeroepen worden voor een dringende interventie, moeten ze zich zo snel mogelijk naar de kazerne verplaatsen. Dat doen ze met hun eigen wagen, waardoor de andere weggebruikers niet zien dat het vrijwilligers zijn die onderweg zijn naar een noodoproep.

Een groen hoffelijkheidslicht dat op het dashboard bevestigd is, kan daar verandering in brengen. Het groene licht is echter geen vrijgeleide om het verkeersreglement niet te respecteren. Voertuigen met een groen hoffelijkheidlicht zijn geen prioritaire voertuigen.

Vias haalde de mosterd bij een aantal Canadese provincies zoals Québec, waar een gelijkaardig systeem bestaat.