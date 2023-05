Zeven ex-medewerkers van een VUB-geneeskundeprofessor zijn opgestapt wegens grensoverschrijdend gedrag, dat getuigen verschillende bronnen aan onze zusterkrant Het Nieuwsblad. De initiële melding tegen de professor dateert van maart 2020, meer dan drie jaar later is het dossier in “vooronderzoek”, bevestigt de VUB.