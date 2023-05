Andy Peelman beschoten in ‘Andy op patrouille’: “Even oppassen nu, dit is geen zever!”

Nergens ter wereld is politiewerk zonder gevaar. Dat mocht ook Andy Peelman al meermaals ondervinden. Ook in de nieuwe aflevering van zijn buitenlandse bezoekers bij de politie.

Vanavond landt de programmamaker in Mexico. Toen deze opnames enkele maanden geleden werden gemaakt kropen Andy en zijn cameraploeg door het oog van de naald. Het was tijdens de achtervolging van een drugsdealer, in een klein steegje in Acapulco, dat ze plots werden beschoten. Andy besefte meteen dat het serieus was.

“Ze zijn aan ‘t schieten mannen, licht uit! Even oppassen nu, dit is geen zever. Blijf altijd achter mij”, roept Andy naar de ploeg. Het incident gebeurde ’s nachts. Het was onmogelijk te zien vanwaar of hoe dichtbij de schoten kwamen. “Je hebt een ploeg mee die net zoals ik ongewapend is. Op dat moment gaat je hart veel sneller kloppen”, aldus Peelman.

Andy op patrouille, VTM, woensdag om 20.35u