Zoektocht naar vier kinderen in Colombiaanse jungle na vliegtuigcrash ruim twee weken geleden

In Colombia wordt hard gezocht naar vier kinderen die vermist raakten na de crash van een klein vliegtuig in het Amazonewoud. Ze zaten samen met de piloot en twee andere passagiers – die allen omkwamen – in het toestel.

De Cessna 206 verdween op 1 mei van de radar toen het boven het regenwoud vloog in de omgeving van de stad San José del Guaviare. Er werd meteen een grootschalige zoekactie opgestart, waarbij ook een vliegtuig werd ingezet, maar pas maandag konden hulpverleners de moeilijk toegankelijke plaats van de crash bereiken.

Maandag en dinsdag vonden ze de lichamen van drie volwassenen, zo maakte de civiele bescherming bekend. Volgens lokale media is onder de doden een vrouw, en haar vier kinderen worden nog vermist: ze zijn 13 jaar, 9 jaar, 4 jaar en 11 maanden oud.

Onder andere militairen zoeken met leden van de inheemse bevolking en speurhonden naar de kinderen. Op de plaats van de crash troffen ze fruit waarvan gegeten is, en een babyflesje aan. “Daarom nemen we aan dat er leven is”, aldus German Camargo van de civiele bescherming.

Recht naar beneden gestort

Blu Radio meldt dat een boodschap van de grootmoeder van de kinderen wordt afgespeeld via luidsprekers aan de helikopters die de kinderen proberen te lokaliseren. Ze roept haar kleinkinderen daarin op tot kalmte omdat het leger naar hen op zoek is.

Volgens de chartermaatschappij Avianline, die de vlucht uitvoerde, werd de piloot maandag in het vliegtuig aangetroffen. Het leger verspreidde via Twitter beelden van het wrak, waarop te zien is hoe het vliegtuig verticaal, met de neus naar beneden, in het woud terecht is gekomen.

De precieze oorzaak van de crash is nog niet bekend. Vlak voor de Cessna van de radar verdween, had de piloot volgens de Colombiaanse burgerluchtvaartautoriteit gewag gemaakt van motorproblemen.

