Antwerp Giants door de grote poort naar finale play-offs na nagelbijter tegen Limburg United

Door de grote poort kwalificeerde Telenet Giants Antwerp zich, en dit voor het eerst sinds 2019, voor de finale van de Belgische play-offs. De Sinjoren schakelden in deze best of five na een nagelbijter Limburg United uit. De vierde partij bracht een verdiende 70-77 overwinning. Bekerwinnaar Telenet Giants Antwerp opent de finale zondag in eigen midden en in de Lotto Arena tegen Kangoeroes Mechelen of Oostende.

Via bommen van Ferdinand Zylka en Jean-Marc Mwema nam Telenet Giants Antwerp een

schitterende start: 2-11. Limburg United liet begaan, toonde veel karakter en vond na het eerste kwart de aansluiting: 17-18. In het tweede kwart waren de Giants direct op achtervolgen aangewezen. Ivan Marinkovic en Thijs De Ridder kampten met foutenlast en Limburg United was alert en nam via Myles Cale en Yannick Desiron het initiatief over: 23-27 en 37-31 halfweg.

De Sinjoren toonden veerkracht in de tweede helft. Ondanks dubieuze beslissingen verloren ze niet de concentratie. De Sinjoren moesten noodgedwongen met Reggie Upshaw en Jean-Marc Mwema in the paint spelen. Via Brandon Anderson, Jean-Marc Mwema en Reggie Upshaw ging na 45-40 naar een 53-55 Antwerpse bonus na drie kwarts.

In het slotkwart schroefden de Sinjoren de defense nog verder aan. Limburg United vond geen antwoord meer en via de terugkeerde Thijs De Ridder en een enorm sterke Jean-Marc Mwema in the paint ging na het 58-61 en 67-70 naar verdiende Antwerpse winst.

Limburg United -Telenet Giants Antwerp 70-77

Kwarts: 17-18, 20-13, 16-24, 17-22

Limburg United: , Cale 25, Lesuisse 0, Lambot 6, Delalieux 11, Dedroog 3, Desiron 7, De Zeeuw 2, Hammonds 3, Stein 13

Telenet Giants Antwerp: Anderson 8, Smout 0, Bradford 10, D’Espallier 12, De Ridder 12, Zylka 12, Marinkovic 7, Mwema 10, Upshaw 16