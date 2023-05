Zo werkt dat dus: exclusieve beelden tonen aan hoe de VAR tijdens de wedstrijd een nauwkeurige buitenspellijn trekt in de Premier League

Ooit al eens afgevraagd hoe de wedstrijdleiding tot op de millimeter nauwkeurig een buitenspellijn trekt? PGMOL, de instantie die verantwoordelijk is voor de arbitrage in de Premier League, deelt voor het eerst een video die beelden tonen over de werking van de VAR tijdens de wedstrijd van West Ham tegen Newcastle.

Howard Webb, de voormalige Premier League-scheidsrechter die nu COO is bij PGMOL, de organisatie die toezicht houdt op de scheidsrechters van de Premier League, legde in een interview met ex- Liverpool- spits Michael Owen uit hoe hij supporters meer inzicht wil laten geven in het besluitvormingsproces van de scheidsrechters tijdens wedstrijden.

Webb maakt gebruik van incidenten uit wedstrijden van dit seizoen om te laten zien hoe beslissingen tussen officials op het veld en de VAR tot stand komen. In het interview kaartte hij de goal van Newcastle- middenvelder Joelinton - tegen West Ham - aan die eerst werd afgevlagd voor buitenspel. De lijnrechter laat Joelinton eerst op doel trappen om vervolgens zijn vlag in de lucht te steken. Een beslissing die volgens Webb de juiste was. Zo krijgen de officials van de VAR de kans om terug te kijken op de fase.

In de video zie je de duidelijke communicatie tussen de scheidsrechters. Volgens Webb is dit de benadering dat altijd gehanteerd moet worden. De voormalige scheidsrechter heeft al aangegeven dat hij vaker dergelijke beelden wil delen met de buitenwereld om verwarring over sommige fases te vermijden.