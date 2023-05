Zit je te veel op je gsm? Deze hond lost het op

Doelloos op onze gsm scrollen, we vallen er allemaal wel eens ten prooi aan. Rachel Nicholas (22) had haar hond getraind om te beletten dat ze uren op haar toestel zou verspillen. Charlie zou met zijn neus op haar smartphone tikken als ze te lang bezig was, maar de trouwe viervoeter ging nog een stapje verder en griste het toestel gewoon uit haar hand. “Heel wat mensen vonden het hilarisch en reageerden dat ze ook moeite hebben om hun gsm weg te leggen”, aldus Rachel die de beelden van haar en Charlie deelde op sociale media. “We hebben blijkbaar allemaal een Charlie nodig in ons leven.”