Galatasaray kan de titel al ruiken: Dries Mertens en co. hebben na nieuwe zege kloof van acht punten op nummer twee Fenerbahce

Na een overwinning tegen Istanbulspor staat Galatasaray dicht bij een 23e Turkse landstitel. Op de 34e speeldag in de Turkse Süper Lig versloeg het de stadsgenoot dinsdag in eigen huis met 0-2. De competitieleider heeft voorlopig acht punten voorsprong op eerste achtervolger Fenerbahçe.

In de eerste helft dwong Galatasaray heel wat kansen af, maar scoren lukte niet tot de extra tijd voor de rust. Mauro Icardi maakte zelfs twee doelpunten in de vele minuten toegevoegde tijd, al werd zijn tweede goal later afgekeurd voor buitenspel. Het geldigde doelpunt was een strafschop, die Icardi (45+11.) staalhard en hoog in doel schoot.

Dries Mertens, in de basis voor Galatasaray, bedreigde doelman David Raagaard Jensen, ex-Westerlo, nog na de rust, maar hij deed de netten niet trillen. De ingevallen Galatasaray-middenvelder Nicolo Zaniolo kreeg, na ingrijpen van de VAR, rood in minuut 75. Toch verdubbelde alweer Icardi (89.) de voorsprong in het slot. Deze keer legde hij de bal na een steekpass van Kerem Akturkoglu in de verste hoek voorbij de keeper.

Competitieleider Galatasaray (76 punten) heeft voorlopig acht punten voorsprong op achtervolger Fenerbahçe, dat donderdag nog een wedstrijd afwerkt, en kan de titel ruiken. Istanbulspor verzamelde 35 punten en staat momenteel vijftiende, op zeven punten van een degradatieplek.