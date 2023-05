Bpost-voorzitter Audrey Hanard bijt flink van zich af: “Ik heb Paul Magnette in mijn leven nog maar drie keer gezien. C’est tout”

Ja, ik ben benoemd door de PS, maar dat wil niet zeggen dat ik niet onafhankelijk ben. Voorzitter van bpost Audrey Hanard beet dinsdag in de Kamer van zich af en weerlegde alle aantijgingen over te nauwe contacten met de Franstalige socialisten, illegale beïnvloeding van het krantencontract of onder één hoedje spelen met consultant McKinsey. “Ik heb Paul Magnette in mijn leven nog maar drie keer gezien, en Pierre-Yves Dermagne vier keer. C’est tout”.