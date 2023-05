Nick McGlynn en Leuven Bears zetten Aalsterse misstap overtuigend recht: “Iedereen stond met de juiste instelling op het parket”

Leuven Bears deed zijn thuisreputatie alle eer aan en zette de puntjes op de i nadat het in Aalst werd weggezet in het eerste quarter en daardoor zes punten moest ophalen. Een lijkbleek ogend Aalst won geen enkel kwart in de Sportoase en vond maar geen verweer tegen een slim spelend Leuven, dat met protagonist Brevin Pritzl nogmaals bewees een guard van goudwaarde in de rangen te hebben, zeker nu KeVaughn Allen afwezig is. Een guard die opstaat wanneer het moet, zoals hij dit seizoen al vaker deed.

Bezoekend Coach Thomas Crab gebruikte het woord ‘overklast’ om de nederlaag te beschrijven. Zijn mannen hadden geen verhaal tegen de thuisploeg. Ook over Pritzl haalde hij de superlatieven boven: “Eens je hem toelaat te scoren, is hij vertrokken voor een lange reeks. Een buitenaardse speler (Pritzl scoorde alweer 26 punten, red.).” Coach Eddy Casteels had vooral lof voor zijn jonge kerels – Bucumi, Stilmant, de broertjes Nunes – die hun neus aan het venster staken. “Ze kwamen vandaag mooi aan de oppervlakte”, aldus Casteels.

Professionele prestatie

Met twaalf rebounds en een score van negentien punten etaleerde ook Nick McGlynn zijn bloedvorm eens te meer in de double-double die hij op het parket legde. Hij stond nochtans amper twintig minuten op het veld. “Ik zou niet durven te zeggen dat dit Okapi Aalst een gemakkelijke prooi voor ons was, maar we klaarden de klus op een erg professionele manier. Iedereen stond met de juiste instelling op het parket: heel erg alert en toegewijd aan zijn taken”, benadrukte de 26-jarige Amerikaan.

McGlynn, een nuchtere jongen die een diploma media design op zak heeft, wees nog op een ander feit. “Met respectievelijk tien, acht, twaalf en zes punten konden we zorgvuldig een kloof van 36 punten uitbouwen.” Daardoor wist Aalst nooit aan de strakke wurggreep te ontsnappen. “Aan de rust leidden we met achttien punten, op het eind van de wedstrijd verdubbelde dat aantal. Nooit versagen, heet dat. Geconcentreerd blijven tot het eind”, aldus de minzame center, die zweert bij een grease-kapsel.

Leuven verzamelde zowat dubbel zoveel rebounds als Aalst en stond stevig op zijn benen. Spelverdeler Heath strooide als vanouds met assists en kreeg er veertien achter zijn naam. Groningen of Den Bosch wordt nu de volgende berehap.