Philadelphia ontslaat coach Doc Rivers na mindere resultaten in play-offs

De Philadelphia 76ers hebben hun coach Doc Rivers ontslagen, twee dagen nadat de NBA-ploeg werd uitgeschakeld in de halve finale van de Eastern Conference door de Boston Celtics. De ploeg uit de Amerikaanse staat Pennsylvania maakte het nieuws dinsdag bekend via een persbericht.

“Doc is een van de beste coaches uit de geschiedenis van de NBA, een toekomstig lid van de Hall of Fame en iemand voor wie ik enorm veel respect heb”, zei Daryl Morey, voorzitter van de Sixers in het persbericht. “Wij zijn dankbaar voor alles wat hij tijdens de drie seizoenen hier heeft gedaan en we bedanken hem voor de grote impact op onze club.”

De Sixers, met MVP (beste speler van het seizoen) Joel Embiid en superster James Harden, verloren met 4-3 van de Celtics. De beslissende en laatste wedstrijd zondag verloor Philadelphia zwaar met 112-88 in Boston. Het is de vijfde keer in de afgelopen zes seizoenen dat de Sixers in dit stadium van het toernooi worden uitgeschakeld.

Rivers leed zondag zijn vierde nederlaag in de play-offs, al had zijn ploeg een 3-2 voorsprong na vijf duels. Zo misten de Sixers opnieuw de kans om door te stoten. De ervaren 61-jarige coach zei zondag dat hij wilde blijven, aangezien hij ook nog twee jaar onder contract lag. Rivers werd in oktober 2020 aangenomen met een contract voor vijf jaar, maar hij verlaat de bank van de Sixers dus vroeger na 154 overwinningen en 82 nederlagen in het reguliere seizoen.

Voordien coachte Rivers Orlando Magic, de Los Angeles Clippers en de Boston Celtics, waarmee hij in 2008 kampioen werd. Hij is al de derde coach die een onsuccesvolle play-offcampagne bekoopt met een ontslag, na Mike Budenholzer en Monty Williams. Ze waren hoofdcoach van respectievelijk Milwaukee Bucks en de Phoenix Suns.