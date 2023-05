Geraint Thomas denkt er niet aan om roze trui weg te schenken: “Zou fantastisch zijn om deze iconische trui in de ploeg te houden”

Op zijn 36e heeft de Welshman Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) er zijn eerste dag opzitten in de roze leiderstrui van de Ronde van Italië. Die wil hij zolang mogelijk houden. “Dit is zo’n speciale, iconische trui”, zegt hij.

Na de opgave van Remco Evenepoel schoof nummer 2 Geraint Thomas op naar de leidersplaats in het algemene klassement. Zo mocht de Tour-winnaar van 2018 dinsdag voor het eerst in zijn rijke carrière de roze leiderstrui aantrekken. “Dat was mooi”, vond Thomas. “En we zouden hem graag houden. Het is zo’n speciale, iconische trui. Het zou fantastisch zijn om hem in de ploeg te houden. Dat is altijd goed voor het moreel.”

De weersomstandigheden tijdens zijn eerste dag in het roze waren grimmig voor Thomas. “De omstandigheden waren duidelijk niet ideaal. Dat kon beter. Het was een solide dag: in het begin aanvallen voor de vlucht, dan was het best koud op de top, daarna een beetje een gekke afdaling, en dan probeerde de groep nog de vluchters terug te nemen. Stressvol, bij momenten. Ik ben blij dat ik erdoorheen ben geraakt.”

Thomas heeft in het algemene klassement twee seconden voorsprong op de Sloveen Primoz Roglic en vijf op zijn land- en ploeggenoot Tao Geoghegan Hart. “Ik neem het dag per dag. Alles kan gebeuren in deze Giro, zeker met dit weer. Niets is vanzelfsprekend. Iedere dag dat ik in deze trui blijf, is mooi.”