In ‘Shalom allemaal!’ krijgt Vlaanderen een unieke inkijk in het leven van de Joodse gemeenschap in Antwerpen. In de jongste aflevering kwam ook Gino Moreels (62) aan bod: een zeldzame Vlaming die zich wil bekeren tot het Jodendom. Hij is er al jaren mee bezig. “Mijn Joodse naam betekent ‘vreugde’. Want dat is wat ik nu gevonden heb.”