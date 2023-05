Gesloten Muziekodroom opent morgen de deuren voor Vuurdoop festival van PXL Music

Hasselt

Het Hasseltse ontdekkingsfestival ‘Vuurdoop’ van PXL-Music opent morgen nog eens de Muziekodroom, de muziektempel in sluimerstand. Beloftevolle artiesten en bands zoals The Guru Guru en Glitterpaard veroveren daar de mainstage en ook club Forty Five en Farrm openen dan de deuren. Het is de apotheose voor muziekstudenten die straks afstuderen maar ook voor de organisatoren en technici die ook studenten van PXL-Music zijn.