Seizoen van Okapi Aalst zit erop nadat goede uitgangspositie niet verzilverd wordt in Leuven: “We hingen te snel tegen de touwen”

Nick McGlynn kan een lay-up over Joshua Price (21, Aalst) in de korf doen belanden. — © Luc Verbruggen

Okapi Aalst zorgde vrijdag in het Forum met een nipte thuiszege nog voor een spannende terugwedstrijd, maar na de eerste helft in Leuven mochten de Aalsterse dromen maandag evenwel opgeborgen worden met een 55-37-ruststand. Ook na rust kon Okapi geen vuist meer maken met een 101-65-pandoering als resultaat.

Zonder de geblesseerden Steff Schauvlieger, Michel-Ofik Nzege en Joren Vermoesen kon coach Thomas Crab met slechts zeven spelers roteren, waardoor zich een ongelijke strijd aankondigde met Leuven Bears, waar Eddy Casteels met tien man kon roteren. In Aalst lukte het wel nog met behulp van de dolle thuisfans. In Leuven ging Dorian Marchant voorop in de strijd, waardoor de Antwerpenaar een sterke play-offs passend afsloot. Aanvoerder Ivan Maras liet eens te meer een double-double (tien punten, elf assists) optekenen, maar stond opnieuw 38 speelminuten op het parket, waardoor zijn bobijntje stilaan af is. Een haperende Jordan Walker bleef op negen punten steken en zat nooit in de match, terwijl Glenn Temmerman de tol betaalde voor de versnelde revalidatie.

Coach Thomas Crab probeerde de geslikte dertiger te relativeren. “Wie ons seizoen afrekent op deze laatste wedstrijd, toont zich wel heel kritisch, wat ik wat cynisch zou vinden”, aldus Crab. “De wedstrijd te veel? Tja, zo zou je het inderdaad wel kunnen omschrijven. In de beginfase kregen we nauwelijks een bal door de korf. Dat was bepalend voor het wedstrijdverloop. We keken meteen tegen een forse achterstand aan. We misten open shots en vrijworpen bij de vleet en bezondigden ons aan vermijdbare turnovers. We hingen snel tegen de touwen en holden achter de feiten aan.”

“Het gebrek aan rotaties speelde ons parten. In het Forum konden we dat verdoezelen met de steun van onze geweldige aanhang, die de vermoeidheid kan doen vergeten. Met een betere afwerking hadden we langer kunnen aanklampen. Ik tekende een schema uit met pijnpunten waarvoor we ons moesten hoeden en dat bleek uiteindelijk een glazen bol. Met een bezetting van slechts zeven man de richtlijnen uitvoeren is geen sinecure.”

Op zoek naar goede buitenlanders

Crab onthoudt toch vooral een seizoen waarin Okapi slechts op een haar na de Golden League miste. “Gezien het beperkte budget, de vele blessures en het vertrek van Popovic deden we het goed. Het wordt vooral een uitdaging om opnieuw een rookie te vinden die op hetzelfde niveau van Jordan Walker kan presteren. Qua Belgen zitten we al gebeiteld, maar naast Walker moeten we ook Price vervangen.”