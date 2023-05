Tussenkomst van regeringen is “noodzakelijk” voor gebruik van AI, meent topman van OpenAI

De tussenkomst van regeringen om de ontwikkeling en het gebruik van artificiële intelligentie (AI) te reguleren zal cruciaal zijn om de risico’s van deze technologie te beperken. Dat heeft Sam Altman verklaard, de topman van OpenAI, de start-up achter ChatGPT, in een commissie voor het Amerikaanse congres.

“Het is noodzakelijk dat de krachtigste AI ontwikkeld wordt met democratische waarden”, zei Altman. “Dat betekent dat het Amerikaans leiderschap essentieel is.”

De lancering van ChatGPT in november heeft niet alleen de interesse van het publiek doen toenemen voor generatieve artificiële intelligentie, maar ook die van bedrijven. Dat baart heel wat mensen zorgen, niet alleen omdat ze vrezen dat er jobs op het spel staan maar ook omdat het een invloed kan hebben op de hele maatschappij.

“AI heeft het potentieel om zowat elk aspect van ons leven te verbeteren, maar het creëert ook ernstige risico’s”, erkende Altman in de commissie voor privacy, technologie en recht. “Een van mijn grootste angsten is dat wij, deze industrie, deze technologie, aanzienlijke schade hebben toegebracht aan onze samenleving. Als deze technologie de verkeerde kant uitgaat, kan ze te ver gaan. We willen met de regering samenwerken om dat te voorkomen.”

Altman heeft al vaker gezegd dat hij voorstander is van een regulerend kader voor AI, bij voorkeur op internationaal niveau. “Ik weet dat het naïef klinkt om zoiets voor te stellen, het klinkt heel moeilijk” om te bereiken, maar “er zijn precedenten”, legde hij uit. Zo verwees hij naar het voorbeeld van het internationaal atoomagentschap IAEA.