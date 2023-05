Ivann Botella toonde zich met vijf goals en zes assists voor RWDM: “Een half seizoen gespeeld, maar ik voel me een volwaardig deel van het geheel”

Tegenslag? Dan proberen we het gewoon opnieuw. Het gaat niet alleen op voor RWDM, dat het Seraing-drama te boven kwam en die felbegeerde promotie een jaar later wél behaalde. We herkennen er ook het verhaal van Ivann Botella (23) in. De Franse spits speelde vorig seizoen opgeteld 45 minuten door blessureleed, maar drukte dit seizoen op kousenvoeten zijn stempel.

“Ongelooflijk. Ik weet niet of ik ooit nog zoiets zal meemaken in mijn leven. Wat een publiek”, glunderde Ivann Botella na afloop van de kampioenenwedstrijd. De supporters hadden op dat moment hun intrede al gemaakt op het veld, weliswaar nadat de vraag van de club om geen veldbestorming te doen lange tijd gerespecteerd was geweest.

“Ook de supporters zijn zaterdag kampioen geworden. Alles wat zij hebben gedaan voor ons, was het nu thuis of buitenshuis... Dat is prachtig. En ook respect voor de supporters van Anderlecht, die ons op applaus trakteerden”, aldus Botella, die vindt dat iedereen deel uitmaakt van het verhaal. “De staf, de vrijwilligers... Ik sprak zaterdag met de greenkeeper van de club, met de keukenploeg. Wat een werk is er hier verricht!”

“We zijn een hechte familie. Er zijn dit seizoen weliswaar wat spanningen uitgelekt naar de pers, maar dat is niet erg. Het was belangrijk dat we allemaal samenbleven en onze doelstelling altijd voor ogen hielden. En dat hebben we gedaan”, aldus de ex-speler van onder andere SC Lyon.

Plekje gevonden

Ivann Botella wist na het binnenhalen van de titel meteen wat zijn plannen waren voor de komende periode. “Genieten van dit fantastische moment, samen met mijn familie die uit Frankrijk is overgekomen. Daarna vertrek ik met vakantie en ga ik aandachtig kijken naar wat er gebeurt op de transfermarkt. Natuurlijk zou ik graag bij RWDM blijven. Ik heb hier mijn plekje gevonden en voel me hier gewaardeerd. Anderzijds heb ik ook een enorme waardering voor de mensen hier. Als ik hier nog een seizoen in Molenbeek zou kunnen vertoeven, zal dat met heel veel plezier zijn.”

“Na het aartsmoeilijke seizoen 2021-2022 had ik mezelf een nieuwe doelstelling opgelegd: een compleet seizoen spelen. Akkoord, het is niet compleet geweest in de letterlijke zin (Botella miste slechts drie officiële wedstrijden maar was vaak invaller, red.). Maar ik heb toch aardig wat speelminuten vergaard, en dat zonder blessures. Bovendien heb ik wat statistieken laten optekenen (vijf goals en zes assists, red.).”

“Kijk, ik moest weer kunnen voetballen om mezelf te kunnen uitdrukken en te tonen dat ik 1B waard ben”, gaat Botella verder. “Ik dank de medische en technische staf dat ze zo hard hebben gewerkt om mij aan boord te houden. Ik heb in mijn carrière al heel wat laagtes gekend, blessures en coaches die onvoldoende vertrouwen hadden in mij. Hier kreeg ik altijd de nodige steun en felicitaties. Ik heb maar een half seizoen kunnen spelen, maar voelde mij als een volwaardig deel van het geheel”.