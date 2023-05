Onze tv-tips: een geheime relatie, genderidentiteit en humor in de oorlog

Nelly & Nadine

Te midden van de oorlogskampen beginnen de Belgische Nelly en Nadine een levenslange liefdesreis. Ondanks dat ze gescheiden worden in de laatste maanden van de oorlog, slagen ze erin om zich te herenigen en de rest van hun leven samen door te brengen. Vele jaren moest hun liefdesverhaal geheim blijven, zelfs voor hun familie. Nelly’s kleinkind brengt dit opmerkelijke verhaal naar buiten. (tove)

Sarah in Genderland

Canvas, wo, 21.20u

En we blijven op Canvas. Genderidentiteit is al een poosje een hot topic. Daarom verdiept Sarah Vandeursen zich in de wereld van jonge mensen die op een andere manier omgaan met hun gender. Zo is er Emile, de eerste transacteur in ons land, ontmoet ze Bappie, een transman die het YouTubekanaal Kutmannen oprichtte, en bezoekt ze een gendershop en de genderkliniek in Gent. (tove)

Good Morning, Vietnam

VTM4, wo, 20.35u

Een oorlogsfilm, maar wel eentje opgeleukt door de onnavolgbare Robin Williams. Hij kruipt in de huid van een man die tijdens de oorlog in Vietnam DJ is en humor toevoegt aan de militaire radio. Elke ochtend begint hij met de kreet “Good Morning, Vietnam”. Leuk weetje: Williams verzon zijn replieken ter plaatse, en freewheelde tekstueel om tot een meesterlijk resultaat te komen. (tove)