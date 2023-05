LIVE GIRO RIT 11. Langste rit van serie die door regen en zijwind alweer pure slijtageslag wordt

De regen heeft de Giro in een stevige houdgreep. In normale omstandigheden is de langste rit (219 km) van deze 106de editie één lange wandeletappe, maar met de regen en de wind die in sommige zones hard zou waaien, kan dit ook voor de klassementsrenners een heel tricky etappe worden naar Tortona. Dat is de stad waar Fausto ‘Il Campionissimo’ Coppi sinds 1960 begraven ligt.