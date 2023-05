Bijna 38-jarige Froome mag blijven koersen bij Israel-Premier Tech tot einde… 2025

Chris Froome mag tot einde 2025 blijven koersen bij Israel-Premier Tech. Toen de Brit tekende, leek het alsof hij een driejaarscontract had, maar ondertussen lekte uit dat het ‘long term agreement’ tot einde 2025 loopt, want dat is de voorlopige einddatum van de uit de World Tour gedonderde ploeg.

Met andere woorden: hij kan zelf beslissen of hij nog twee en een half seizoen in het peloton blijft. Tegen die tijd zal hij al de veertig voorbij zijn. Niet dat de viervoudige Tourwinnaar nog veel koerst. Hij zit aan 22 koersdagen. Hij reed de Tour Down Under, nam in februari aan de Ronde van Rwanda deel en einde april deed hij ook de Ronde van Romandië. Daarna trainde hij bij hem thuis in Monaco. Ondertussen zit de op 20 mei 38-jarige Froome met een delegatie van zijn ploeg op hoogtestage in Andorra.

Eerst was Froome voorzien voor de Ronde van Hongarije, maar de volgende koers die op zijn programma staat, is nu de Mercan Tour Classic Alpes-Maritimes, een eendagskoers dicht bij hem thuis, die op 30 mei wordt gereden. Wat daarna volgt, is niet duidelijk. Een elfde Tour eventueel? Dat kan, op voorwaarde dat hij er zin in heeft want hij blijft voor zijn werkgever een publicitair interessante werknemer. Vorig jaar liet hij nog één keer van zich spreken toen hij derde werd op l’Alpe d’Huez, maar door een coronabesmetting ging hij niet tot het einde. Daarna reed Froome wel nog de Vuelta uit, al had hij qua ademhaling veel last van Covid. (hc)