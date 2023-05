Koen Crucke kruipt uit diep dal na zware infectie: “Ik heb maanden in angst geleefd”

Al bijna zes maanden kampt Koen Crucke (71) met een zware infectie waardoor hij zelfs even vreesde dat het om keelkanker ging. “Ik ben echt bang geweest”, klinkt het in Dag Allemaal.

“Al maanden heb ik last van een infectie op mijn bovenste luchtwegen. Antibiotica hielp niet, en het is pas de jongste dagen eindelijk beginnen te beteren nu ik cortisone neem en oefeningen van een logopediste heb gekregen”, vertelt Crucke openhartig in Dag Allemaal.

Sinds januari kampt hij al met gezondheidsproblemen. Een covid-test bleek negatief en toch bleef hij ziek. “Ik was schor en hees. Voor een zanger en acteur is de stem z’n instrument”, zegt hij. De ziekte maakte het ook moeilijk voor zijn relatie met Jan, zijn man. “Ik was ongenietbaar en reageerde me af op mijn man Jan. Soms zei Jan dat hij het niet meer zag zitten, en niet meer wist hoe hij mij nog kon helpen.”

Gelukkig is Crucke nu aan de betere hand. s’ Ochtends heeft hij er nog last van, maar tegen de middag is het volgens de zanger voorbij. Net op tijd voor de drukke agenda van binnenkort. Met verschillende shows deze zomer en herfst, beloofd het nog intens te worden komende maanden, ook voor zijn stem.