Onze tv-tips: een lange fietstocht, een bekend viertal en Brad Pitt in de oorlog

Met de wind mee

VRT 1, do, 20.35u

Het programma dat de voorbije weken een trouwe en best grote aanhang wist te verwerven, begint aan de voorlaatste etappe. De wind duwt Wouter verder de Balkan in. In Slovenië wordt hij meegenomen in de geheime ontsnappingstunnel van een kasteel en in Kroatië merkt hij dat de burgeroorlog nog steeds goed zichtbaar en voelbaar is. Spontane ontmoetingen zorgen voor fijne, ongecompliceerd reality. (tove)

Fury

VTM3, do, 20.35u

Brad Pitt en Shia LaBeouf morgen nog eens opdraven in dit oorlogsepos dat zich afspeelt in april 1945, wanneer de geallieerden oprukken in Europa. Een meedogenloze sergeant krijgt opdracht om achter de vijandige linies op een levensgevaarlijke missie te gaan. De makers kozen ervoor om veel scènes te concentreren in de tank, waardoor de film het vooral moet hebben van de dialogen tussen de karakters. (tove)

Nick, Simon en Kees: The Beatles

NPO1, do, 21.30u

Enkele muzikale vrienden uit Volendam maken een reis in het spoor van de beroemde groep. Ze starten in het West-Friese dorp Blokker, de plek waar The Beatles in 1964 optraden. Ze vervolgen hun reis in Liverpool, waar ze de huizen waar de bandleden opgroeiden de wereldberoemde Penny Lane bezoeken. Eerder maakten de heren een succesvolle serie over ABBA. (tove)