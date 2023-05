Magnus Cort vervolledigt trilogie met knappe zege in Viareggio: “Één van de zwaarste ritten ooit”

Na ritzeges in de Tour en de Vuelta heeft de Deen Magnus Cort (EF Education-EasyPost) dinsdag voor het eerst in zijn carrière ook een etappe in de Ronde van Italië gewonnen. “Het was bij momenten zo koud dat ik niet meer wist wat er aan het gebeuren was”, rilde hij na afloop.

“Dit was zo’n zware dag”, pufte de 30-jarige Cort. “Één van de zwaarste ritten die ik ooit op een fiets heb beleefd. Het was bij momenten zo koud dat ik niet meer wist wat er aan het gebeuren was. Hoe ik gewonnen heb? Dat weet ik ook niet. Mijn zendertje werkte niet meer. Door de regen, denk ik. Veel info had ik dus niet.”

Niet alleen de weersomstandigheden hadden het volgens Cort zwaar gemaakt. “We hebben de hele dag flink op de pedalen geduwd. Eerst was het een groot gevecht om in de vlucht te geraken. Nadien wilden we blijven pushen tot het hoogste punt van de dag, om te zien of we het peloton konden breken. Maar het gaatje dat we sloegen, was niet groot genoeg, dus bleven ze achter ons rijden. We hadden daardoor opnieuw niet veel andere keuzes dan hard te blijven rijden. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit een rit heb gereden waarin ik de hele dag zo heb moeten blijven duwen, met drie-vier renners, vier-vijf uur aan een stuk.”

Eerder in zijn carrière had Cort ook al twee etappes gewonnen in de Ronde van Frankrijk en zes in de Ronde van Spanje. In deze Giro had Mads Pedersen, die andere Deen, ook al zijn groterondetrilogie vervolledigd.