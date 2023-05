Rick de Leeuw geeft lezing over onbaatzuchtigheid van vrijwilligers

In de lezing gaat de auteur op zoek naar de diepere drijfveren van deze vrijwilligers in onze samenleving. Rick de Leeuw was zes jaar lang voorzitter van Het Ventiel, een buddywerking voor mensen met jongdementie. Zo heeft hij van zeer dichtbij kunnen ervaren wat oprechte betrokkenheid betekent. In ‘Nooit alleen’ graaft hij naar de essentie van het mens-zijn.

Deze gratis lezing gaat om 19.30 uur van start in de kleine feestzaal van De Bammerd. Meer info: bibliotheek@heers.be of 011/48.43.05. (frmi)