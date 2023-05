Minister Demir schrapt bezoek aan Arendonk: “Politie kan haar veiligheid niet garanderen”

Minister van Omgeving Zuhal Demir – hier op bezoek in Tielt – zou op 27 mei naar Arendonk gaan voor een open gesprek met inwoners en landbouwers. Het bezoek is om veiligheidsredenen geannuleerd.

Volgens de informatie die het kabinet van Demir doorkreeg vanuit de federale en lokale politie, zouden zo’n vijfhonderd landbouwers en tractoren op 27 mei afzakken naar de bijeenkomst van de minister in Arendonk. Ook zou een ruime delegatie van de Nederlandse Farmers Defence Force (FDF) de grens oversteken. De FDF is een nieuwe beweging van boze landbouwers die bereid is om harder actie te voeren.

In overleg met burgemeester Kristof Hendrickx (N-VA) heeft het kabinet van de minister daarom beslist om haar roadtrip naar de Kempen te annuleren. “Het is betreurenswaardig dat een constructieve dialoog, bedoeld om landbouw en natuur met elkaar te verzoenen, om veiligheidsredenen niet kan doorgaan”, zegt de woordvoerder van de minister. “Maar wanneer de politie zelf aangeeft dat ze de veiligheid van de aanwezigen tijdens deze avond niet kan garanderen, is annuleren de enig juiste beslissing. Agressie en bedreigingen zijn nergens voor nodig. We bekijken nog of en hoe we een veilig alternatief kunnen vinden.” (ema)