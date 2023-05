Siska Schoeters is niet langer single

Hoelang Siska en haar nieuwe vriend al een koppel vormen, is niet duidelijk. “Laat ons zeggen dat het heel recent is”, stelt haar manager Stijn Peeters. Het koppel werd onlangs voor het eerst samen gespot op een verjaardagsfeestje in Tervuren.

In oktober 2021 kondigde Siska met een bericht op Instagram de breuk met radio- en tv-presentator Tomas De Soete aan. “Het was een hevige liefde, we hebben hard gelachen, hard gehuild, hard geleefd en alles gegeven voor elkaar wat we konden. Er blijft alleen maar liefde en respect over. Die gaan we voor altijd samen doorgeven aan onze kinderen”, schreef ze. Het koppel was veertien jaar samen. In 2007 vielen ze als StuBru-collega’s voor elkaar tijdens ‘Het Glazen Huis’. Samen hebben ze twee kinderen: dochtertje Minnie (6) en zoon Lucien (12).

Siska Schoeters piepte onlangs nog tevoorschijn uit het masker van Kosmos in The Masked Singer. — © DPGMedia

Nieuwe vriendin

Niet alleen Siska heeft de liefde opnieuw gevonden: in het maandblad Feeling onthulde de VRT-presentatrice onlangs zelf dat ook Tomas De Soete inmiddels een nieuwe vriendin heeft. “Het is een toffe en dat gun ik mijn kinderen helemaal”, klonk het. “Ik ben zelf lang plusmoeder geweest en dat is een hele moeilijke rol, maar het kan letterlijk een plus zijn in iemands leven. Dus nee, dat boezemt me geen angst in. Een gelukkige vader betekent gelukkige kinderen, toch?”