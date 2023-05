Liefde is... samen motorcrossen. Cédric Grobben (27) en Amber Everts (24) begonnen ijzersterk aan het seizoen, maar dan sloeg het noodlot toe. De Kinrooise kwam heel zwaar ten val in Lummen. Verdict: gebroken nekwervel, ligamenten in de nek gescheurd en een barst in de schedel. “Ze is door het oog van de naald gekropen.”