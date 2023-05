Oostenrijkse doelman laat tumor verwijderen en mist zo wedstrijd tegen de Rode Duivels: “Gelukkig op tijd erbij”

Heinz Lindner is onder het mes gegaan. De Oostenrijkse doelman liet een kwaadaardige tumor in zijn teelbal verwijderen en staat dus een tijdje aan de kant. Lindner, de nationale nummer 1 van Oostenrijk, mist zo de wedstrijd tegen de Rode Duivels.

Oostenrijk zal het binnenkort zonder doelman Heinz Lindner moeten doen tegen de Rode Duivels. De doelman van het Zwitserse FC Sion krijg onlangs te horen dat hij een tumor had in zijn linkerteelbal, maar die is ondertussen operatief verwijderd. Dat liet Lindner weten op sociale media. “Onlangs werd er bij mij een tumor in mijn linkerteelbal vastgesteld. Je kunt je vast voorstellen dat deze diagnose mij hard heeft geraakt. Ik heb een paar dagen geleden een operatie gehad, die is gelukkig heel goed verlopen.”

“Godzijdank werd de kwaadaardige tumor tijdig herkend en was hij nog niet uitgezaaid. Ik heb besloten om open en eerlijk met mijn ziekte om te gaan, ook om speculaties over mijn gezondheidstoestand te voorkomen.”

Lidner is niet de eerste die het afgelopen jaar de diagnose kreeg. Eerder kregen Marco Richter en Jean-Paul Boëtius (beiden Hertha Berlijn), Timo Baumgartl (Union Berlijn) en Dortmund-spits Sébastien Haller af te rekenen met teelbalkanker.

Met ook Marcel Sabitzer in de lappenmand, wordt het dus puzzelen voor de Oostenrijkse bondscoach om een competitie op poten te krijgen tegen de Rode Duivels. Die EK-kwalificatiewedstrijd staat op 17 juni op het programma.