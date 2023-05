Sterrenchef Maurice de Jaeger test spaghetti: “Dit huismerk scoort 8/10 en kost niet de helft”

Het A-merk te duur voor je portefeuille? Wij gaan op zoek naar Plan B. Sterrenchef Maurice de Jaeger van het Gentse restaurant Sensum gooide negen keer spaghettistokjes van een huismerk in een pruttelende pot water. Daarna deed hij hetzelfde met de A-merken Soubry en Barilla. Dé vraag na de uitgebreide spaghettiproeverij: zijn die A-merken dat extra geld waard of vind je al even lekkere spaghetti bij de huismerken?