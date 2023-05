Russische vete loopt verder: “15 jaar celstraf voor iedereen die zich bij Wagner voegt”

Dat Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin en minister van Defensie Sergej Sjojgoe geen beste vrienden zijn is al langer duidelijk. Prigozjin uitte geregeld openlijk kritiek op enkele beslissingen van het ministerie van Defensie, onder meer over het gebrek aan munitie aan het front. Anderzijds doet Sjojgoe er alles aan om de macht van Prigozjin in te dijken.

In die machtsstrijd lijken nu ook andere figuren zich te mengen. Onder meer Viktor Sobolev, een voornaam lid van het defensiecomité in de Doema, kwam recent met enkele opvallende uitspraken. Hij zei onder meer dat Wagner een illegale organisatie is en voegde eraan toe dat gemobiliseerde militairen die zich bij de private groepering aansluiten zouden moeten worden bestraft met 10 tot 15 jaar cel. “De staat alleen zou moeten bepalen waar en hoe gewapende groepen worden ingezet.”

Prigozjin reageerde verontwaardigd op de woorden van het Doema-lid. Op Telegram daagt hij Sobolev uit om zelf naar het front te komen en te tonen waar hij toe in staat is. Ook enkele Wagner-militanten, die zich aan het front in Bachmoet zouden situeren, lieten hun ongenoegen al blijken in een video. “Als jij je gaat moeien, klootzak, dan zullen we eens naar het Rode Plein moeten komen”, dreigden ze tegen Sobolev. “We zullen jou en andere mensen zoals jij in de kont neuken.”