En of de Rode Duivel hot is in Frankrijk: Loïs Openda tweede keer op rij verkozen tot Speler van de Maand in Ligue 1

De laatste weken valt er niks tegen te beginnen. Loïs Openda is de man in vorm bij RC Lens en wordt daar opnieuw voor beloond. Gisterenavond won hij de Speler van de Maand in Frankrijk, een prijs die hij ook al in maart op zijn palmares mocht zetten.

De 23-jarige Luikenaar was in april goed voor drie doelpunten in vier wedstrijden. Vooral zijn twee treffers tegen het AS Monaco van zijn ex-trainer Philippe Clement gingen niet onopgemerkt voorbij. In totaal zit de Rode Duivel al aan negentien doelpunten dit seizoen.

Topschutter zal hij waarschijnlijk niet meer worden. Habib Diallo, Jonathan David, Alexandre Lacazette en Kylian Mbappé vonden nog vaker de weg naar het doel dan de Rode Duivel. Laatstgenoemde is trouwens op weg om voor de vierde keer op rij zich te kronen tot de beste schutter van de Franse competitie.

De opmerkelijke prestaties van Openda zijn de buitenlandse topclubs zeker niet ontgaan. Volgens sommige bronnen zou er interesse zijn van verschillende clubs in de Premier League zoals Arsenal. Ook in de Italiaanse media wordt hij meermaals gelinkt aan beide Milanese ploegen (AC Milan en Inter). Dat RC Lens flink zal cashen op hun topschutter, is geen verrassing meer.