Internering voor Truiense schrik van de hulpverleners

Telkens als de vrouw slecht nieuws uit de familiekring of over haar persoonlijke situatie verneemt, begint ze te flippen. “De betichte heeft autisme, diverse stoornissen, haar moeder is overleden … Dit alles heeft tot deze situatie geleid”, sprak haar advocaat Laurens Liebens. Tussen 7 november 2020 en 29 augustus vorig jaar ging het licht bij haar uit. Vaak ging dit gepaard met het inslikken van diverse voorwerpen zoals een aansteker, batterijen, scheermesjes ... Ook gooide de vrouw zich al meermaals voor een auto. Op 18 juni vorig jaar schopte ze keet in de psychiatrische instelling Asster in Sint-Truiden. De vrouw had batterijen ingeslikt en werd in allerijl naar het Sint-Trudoziekenhuis overgebracht. Op de afdeling endoscopie ging ze wild tekeer. Een verpleegkundige probeerde haar onder controle te houden, maar de betichte beet de hulpverlener een minuut lang in de vinger.

Geestesstoornis

In een ander dossier takelde ze twee politie-inspecteurs toe die bijstand kwamen verlenen in Asster. De verdachte zette beet de twee agenten met bloeduitstortingen tot gevolg. En zo zijn er nog tal van voorbeelden. “Al talloze keren is ze opgenomen. De vrouw gedraagt zich zeer agressief naar hulpverleners”, bevestigde de procureur. Onderzoek wees uit dat ze tijdens de feiten en tijdens de afspraak met de deskundige aan een geestesstoornis leed. Ook is het risico groot dat ze opnieuw zal toeslaan. Daarop is haar internering en onmiddellijke aanhouding bevolen. Aan de burgerlijke partijen is de Truiense 4.250 euro verschuldigd. De proceskosten van 2.750 euro zijn ook voor haar rekening.