Placemat van natuursteen van PXL-studenten wint Vlajo Small Business Project

Het idee achter SomeThin ontstond in volle coronatijd: met de productieoverschotten van een bestaand bedrijf, 'Stoneable', iets nieuws realiseren. Stoneable ontwerpt ultradunne natuursteen-panelen die de ervaring van de natuur in elke architecturale ruimte brengt. Volgens Henri Driessen van SomeThin hét ideale product om te hergebruiken. Samen met vier schoolvrienden produceert hij twee jaar later stijlvolle en unieke placemats en onderzetters, gemaakt van overschotten flinterdun natuursteen. SomeThin nam het op tegen vijf andere Small Business Projects in de finale, maar mag als enige ons land in juli vertegenwoordigen op de ‘Company of the Year Competition’ in Istanbul, Turkije. “Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat een Vlajo studentenonderneming een scheikundige reactie teweegbrengt bij studenten. Deze studenten tonen sterk engagement voor een betere planeet, een betere gezondheid, een betere voedselketen, een betere mobiliteit, digitalisering als bondgenoot van de mens enz. Zij verwerven krachtige ondernemende vaardigheden om hun natuurlijk potentieel aan creativiteit te ontsluiten, voor hun bijdrage aan een duurzaam leven op deze planeet. De magie van jong ondernemerschap, ik sta er nog altijd van te kijken. Een nieuwe generatie startups komt eraan. Dat geeft een combinatie van opwinding en gemoedsrust,” zegt Peter Coenen, directeur van Vlajo.