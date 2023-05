STVV mikt op 3.800 abonnees in jubileumjaar

Via de ondertekening van een STVV-canon door CEO Takayuki Tateishi heeft Sint-Truiden de start van haar abonnementencampagne voor volgend seizoen afgetrapt. Het doel van die campagne is 3.800 - de postcode van Sint-Truiden - abonnees op Stayen krijgen.

“Voetbal leeft in Haspengouw”, sprak brand manager Bert Stas op het persmoment van STVV. “Vorig jaar steeg het aantal abonnees met 15 procent tot 3.000. Dit jaar willen we doorstoten naar 3.800. Dat doen we door te mikken op drie doelgroepen: kinderen, mensen uit het zakenleven en de fans die nu onze wedstrijden op televisie volgen.”

Om supporters te stimuleren een abonnement af te sluiten, zal de club ook prijzen verloten onder de fans. “Als we de grens van 373, 1924, 3000 en 3800 doorbreken (het stamnummer, oprichtingsjaar, abonnees vorig seizoen en streefdoel voor dit seizoen, nvdr.), verloten we een prijs. Dit gaat van een fles STVV-gin over een STVV-tattoo over een reis naar Japan, inclusief bezoek aan de STVV-lounge in Tokio”, aldus Stas.

Brand manager Bert Stas. — © Karel Hemerijckx

Ook de stad zet haar beste beentje bij om het jubileum extra in de verf te zetten. “Zo zullen we de bomen op de Groenmarkt en de abdijtoren tijdens de thuismatchen komend seizoen in geel en blauw verlichten”, gaf burgemeester Ingrid Kempeneers mee.

Fandag op 25 juni – De fandag van STVV vindt dit jaar plaats op zondag 25 juni. Dat gebeurt dit keer niet op Stayen, maar op de Groenmarkt in hartje Sint-Truiden.