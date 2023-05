Genk

Als studenten Televisie-Film van de bachelor Audiovisuele Kunsten aan LUCA School of Arts in Genk zijn Fien, Jente, Jette en Dries het gewoon om achter de schermen te werken. Tijdens De Campus Cup staan ze zelf eens in de spotlights. “Al denk ik dat we toch gemaakt zijn om achter de camera te kruipen”, lacht Fien.