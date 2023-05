Vrouw rijdt partner aan bij achteruitrijden aan winkel in Tessenderlo: beiden licht geïntoxiceerd

Bij een aanrijding op Rode Heide in Tessenderlo is een 67-jarige man uit Beringen gewond geraakt toen een auto achteruitreed aan een winkel. De man stond achter de auto en zijn 57-jarige partner zat achter het stuur. De man wilde nog iets in het koffer van de auto leggen, maar op dat moment reed de vrouw al achteruit. Zowel de man als de vrouw waren licht onder invloed van alcohol.

maw