Vroege vluchter Magnus Cort zet aanstormend peloton een hak in uitgeregende etappe, en voltooit trilogie in de Giro

Magnus Cort is sinds de Giro-rit met finish in Viareggio lid van de renners die in de drie grote ronden wonnen. De 30-jarige Deen was na een apocalyptische etappe de snelste van drie. Mads Pedersen won de groepsspurt, maar de drie vluchters kregen na een marathonvlucht terecht loon naar werken.

Roze trui: Geraint Thomas (GBr)

Paarse trui: Jonathan Milan (Ita)

Blauwe trui: Davide Bais (Ita)

Witte trui: João Almeida (Por)

Hoe kwam de zege tot stand?

De drie kregen niet veel tijd om te pokeren. Alleen Derek Gee versnelde nog op 1300 meter van de finish, maar Magnus Cort reed alsnog de kloof dicht en Alessandro De Marchi kwam op karakter nog terug. Maar zijn pijp was uit.

Voor Magnus Cort was het na zes ritzeges in de Vuelta en twee overwinningen in de Tour voor hem een primeur in de Giro. Cort was de man die het gevaar zag toen Gee en De Marchi na een kwartier koersen wegreden.

We kregen opnieuw een spannende finale, maar uiteindelijk was het maar goed dat de aanvallers beloond werden.

Hoe Amanuel Ghebreigzabhier (Trek-Segafedo) en Samuele Battistella (Astana) ook zwoegden om de vroege vluchters alsnog tot de orde te roepen zodat o.a. Mads Pedersen en Mark Cavendish konden sprinten, het werd een maat voor niets. Het overgrote gedeelte van de regenrit vormden de ‘Drie Musketiers’ de fil rouge ook door een helse rit.

De Canadees Derek Gee en de Italiaan Alessandro De Marchi reden al snel bergop weg uit een groepje dat na vier kilometer koers ook Louis Vervaecke, Mattia Cattaneo en Amanule Ghebraigzabhier bevatte. Het duo begon na 18 km aan een bijzonder lange onderneming. De Deen Magnus Cort en de Italiaan Davide Bais waren ondertussen in de tegenaanval gegaan. Laatstgenoemde deed dit met het oog op de punten die op de Passo delle Radici te verdienen waren. Op 150 km van de finish reden ze met vier voorop. Terwijl het peloton op een kleine vier minuten volgde. Daar regelde Movistar het tempo in functie van Fernando Gaviria, maar die raakte op de klim van de dag onderkoeld en sukkelde achter het peloton

Een leuk momentje was nog de tussenspurt bergop in Villa Minozzo,waar Jonathan Milan de prestigeslag won van Michael Matthews en Mads Pedersen. Waarmee de Italiaan in het puntenklassement respectievelijk één en twee punten verder uitliep.

Na de top van de col van tweede categorie verloren we voorin David Bais voorin, de leider in het bergklassement. En dan kregen we een sliert valpartijen, met o.a. Warren Barguil die ook een tijdje op een muurtje zat vooraleer verder te rijden.

Wat deden de favorieten?

Na Remco Evenepoel zondagavond verloren we nog in de eerste koershelft Aleksandr Vlasov. De Rus van Bora-hansgrohe riep op de rustdag nog dat hij in topconditie was, maar maar nog het eerste koersuur kwam de Rus dik in de problemen. Na 27 km bengelde de nummer zes van de stand ziek achter het peloton. Volgens João Almeida is de helft van het peloton momenteel ziek, de Portugees vond zichzelf in de startplaats ook niet echt top.

Jay Vine (UAE Emirates), vanmiddag tiende in het klassement, viel in de afdaling van de Radici met Will Barta. De winnaar van de Tour Down Under gleed wel weg uit het klassement.

Ook Pavel Sivakov (negende) nam in de afzink net iets te veel risico’s, viel maar kon zijn weg verderzetten.

Tao Geoghegan Hart, volgend op vijf seconden van ploegmaat Geraint Thomas, mengde zich de eerste kilometers wat in de strijd, maar liet dan nogal snel betijen. De laatste twee kilomters van de belangrijkste klim van de dag zette Ineos-Grenadiers zich op kop. Zoals het een team van de maglia rosa betaamt. De vier vluchters hadden op de top van de col van tweede categorie 3’49” voorsprong.

Wat deden de Belgen?

Harm Vanhoucke (Team DSM) probeerde in een regenachtig Scandiano de eerste aanval van de dag op te zetten, maar dat lukte niet. Louis Vervaeke zat al in de eerste echte aanval van de dag, maar die werd net als diens ploegmaat Cattaneo bergop los uit het wiel gereden door o.a. Alessandro De Marchi.

Door het wegvallen van kopman Remco Evenepoel zijn de resterende helpers nu ineens zo vrij als een vogel om na de twee tijdritzeges van hun verdwenen leider nu een derde ritzege na te jagen.

Louis Vervaeke leverde de laatste zestig kilometer nog titanenwerk om in functie van Davide Ballerini de drie vluchters tot de orde te roepen. Samen met Edoardo Zambarini (voor Milan) en een controlerende Thymen Arensman voor leider Thomas.

Verder nog iets dat je moet weten?

* Geraint Thomas droeg vanaf de start fier zijn ‘maglia rosa’ die hij erfde van Remco Evenepoel. De Welshman is de zesde oudste renner ooit die het roze droeg. Op 25 mei wordt hij 37 jaar. De oudste is de Italiaan Andrea Noé die in 2007 twee dagen het roze droeg. Hij was 38 jaar en 137 dagen.

* Er was in de startplaats Scandiano veel commotie omdat het op de top van de Passo delle Radici min twee graden was. Renners en afgevaardigden van de vakbond discussieerden met de organisatie en de wedstrijdjury, maar Jack Haig die erbij was, zei achteraf dat er enorm veel in het Italiaans gekakeld werd, maar dat hij niet eens wist wat er beslist was.

* Het was zo’n slecht weer dat de helikopters van de RAI pas in de laatste koershelft konden opstijgen.

* Het tweede gedeelte van de Giro ging van start met maar liefst negen renners minder dan zondagmiddag. Nooit was de uitval de voorbije dagen zo groot: naast Remco Evenepoel vielen ook Stefan Küng (Groupama-FDJ, vermoeid) en Callum Scotson (Jayco-Alula), Sven-Erik Byström, Rein Taaramäe (Intermarché – Circus – Wanty Gobert), Domenico Pozzovivo, Mads Würtz Schmidt (Israel-Premier Tech), Rigoberto Uran (EF Education-EasyPost) en te elfder ure ook Oscar Riesebeek (Alpecin-Deceuninck) met covid uit. Het peloton bevatte nog 154 van de 176 gestarte renners.

* Simone Petilli verliet ook heel snel de etappe zodat de Belgische Worldtourploeg Intermarché – Circus – Wanty Gobert op dezelfde dag al drie renners kwijtspeelde. De drie Belgische Worldtourploegen zijn dus niet langer compleet.

* Daarna was het de beurt aan Martijn Tusveld (Team DSM) om na een crash de handdoek te gooien. In functie van ex-leider Andreas Leknessund verzette de Nederlander veel werk. Ook de Hongaar Erik Fetter (Eolo-Kometa) moest de Giro verlaten.

* Alberto Bettiol tekende voor de zotste crash van deze etappe. De mecanicien van Jayco-Alula stak de weg over om een gevallen renner van Jayco-Alula bij te staan, maar daar kwam Alberto Bettiol aan die niets anders kon dan plomp tegen hem aan te rijden.

* Voor Alessandro De Marchi was het zijn tweede lange vlucht van deze Giro. Vrijdag in Napels strandde hij met Simon Clarke pas op 300 meter van de streep in een etappe waarin de twee oude krijgers alsnog overrompeld werden door het peloton waarvan Mads Pedersen de spurt won.

* Davide Bais vergrootte zijn voorsprong in het bergklassement door als eerste over de Passo delle Radici, een col van tweede categorie, te komen en 18 punten extra te laten inschrijven. Leuk voor de Italiaan van Eolo-Kometa die al verrassend op de Gran Sasso d’Italia won, maar vrijdag richting Crans Montana is het natuurlijk andere koek. Daar hopen Santiago Buitrago en een eventueel herstelde Thibaut Pinot uit de pijp te komen.