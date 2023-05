Waarom onze recensent niet onder de indruk is van de comeback van Johnny Depp

Kostuumdrama Jeanne du Barry genoot in Cannes van veel aandacht. Niet alleen omdat het de openingsfilm was van het filmfestival, maar vooral dankzij de terugkeer van Johnny Depp. Al is zijn passage van vijftien minuten volgens onze recensent toch eerder een miscasting.

Even een duik in de 18de eeuw. Jeanne du Barry (regisseuse Maïwenn) was de buitenechtelijke dochter van een naaister en een monnik. Omdat een rijke man zich over haar ontfermde, leerde ze lezen en schrijven en kon ze zich aanpassen aan het leven in de hoogste rangen. Vanwege haar schoonheid werd ze voorgesteld aan de Franse koning Lodewijk XV (Johnny Depp). Die bleek onder de indruk en maakte van haar zijn maîtresse-en-titre, de numero uno van zijn liefjes. Maar haar afkomst en uitzonderlijk charisma wekten de haat op van de dochters en hofhouding van de koning.

© Paradiso Films

De Franse cineaste-actrice Maïwenn heeft hier geprobeerd om een mix te brengen van Marie Antoinette van Sophia Coppola, Barry Lyndon van Stanley Kubrick en Valmont van Milos Forman, maar het blijft bij proberen. Het licht verteerbare Jeanne du Barry bevat zeker mooie tableaus en het verhaal wordt vlotjes verteld. Het geheel mist echter een interessante insteek. Maïwenn lijkt vooral geïnteresseerd in een feministisch portret, maar dat voelt heel ambigu aan. Ze vertelt immers het verhaal van een arme ziel met ambitie die zich via het bed opwerkt naar de top, om daar de ultieme liefde te vinden bij een absolutistische monarch.

© Paradiso Films

Johnny Depp houdt zich in zijn vijftien minuten schermtijd wijselijk ver weg van overacting, maar als Amerikaan is hij een slechte keuze voor de rol, zelfs al praat hij vlot Frans. Maïwenn daarentegen is met haar 47 lentes niet alleen veel te oud voor het spelen van een jonge twintiger, ze mist ook het charisma dat de echte Jeanne moet gehad hebben. (cc)

Jeanne du Barry speelt vanaf 17 mei in de bioscopen.